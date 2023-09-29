Путин вспомнил свои встречи с Фиделем Кастро

Президент России Владимир Путин охарактеризовал бывшего президента Кубы Фиделя Кастро как человека, который постоянно думает о людях и заботится о достижении всеобщего блага. Его слова приводит ТАСС.

«Я помню свои встречи с Фиделем Кастро — их было несколько. <...> Это был глыба», — заявил глава государства на парламентской конференции «Россия — Латинская Америка».

По мнению Путина, кубинского экс-президента заботила не только судьба своего народа, но и всех людей на Земле.

«Все его сознание было проникнуто заботой о достижении всеобщего блага и справедливости», — подчеркнул российский лидер, отметив, что Кастро был уникальной личностью.

В прошлом году Путин на церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве вспомнил о своем последнем разговоре с кубинским революционером. По словам главы РФ, он все еще помнит беседы с Кастро, которые длились по многу часов.

Ранее президент Венесуэлы назвал Путина «великим воином».