Песков не стал уточнять, обсуждал ли Путин с Кадыровым избиение Никиты Журавеля

Все, что нужно было сообщить о встрече президента Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, Кремль сообщил. Так пресс-секретарь Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», поднималась ли на встрече тема Никиты Журавеля, которого избил в грозненском СИЗО сын Кадырова Адам.

«Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима. Вы все слышали и видели, о чем шла речь», — сказал представитель Кремля.

25 сентября глава Чечни выложил видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает в грозненском СИЗО 19-летнего Никиту Журавеля, в мае задержанного в Волгограде по подозрению в сожжении Корана и этапированного в Чечню. Кадыров заявил, что гордится поступком сына, избившего арестованного мужчину. В Кремле эту тему комментировать не захотели.

О том, что Журавеля предположительно избил сын главы Чечни, рассказала 16 августа омбудсмен Татьяна Москалькова. В Чечне тогда пообещали разобраться в ситуации.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила, что Рамзан Кадыров «бросил вызов» всей правовой системе России.