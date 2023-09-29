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Опрос показал уровень доверия россиян к Путину

ФОМ: Путин пользуется доверием 75% российских граждан

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президенту России Владимиру Путину доверяют 75% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В ходе исследования деятельность главы государства одобрили 77% респондентов. При этом о недовольстве решениями, которые принимает российский лидер, заявили 10% опрошенных.

На вопрос о доверии Путину положительный ответ дали 75% участников исследования. Еще 14% признались, что придерживаются противоположного мнения.

Всего в опросе приняли участие 1500 человек. Исследование проводилось в период с 22 по 24 сентября 2023 года в 104 населенных пунктах, расположенных в 53 регионах РФ. Согласно данным ФОМ, статистическая погрешность составила не более 3,6%.

15 сентября Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал результаты собственного опроса, касающегося доверия россиян президенту. В тот момент соответствующее значение составило 77,7%. В то же время деятельность главы Кремля одобрили 74% респондентов.

В начале сентября Фонд «Общественное мнение» сообщил, что Путину доверяют 76% жителей государства. В июле данный показатель достиг значения в 77,2%.

Ранее российский лидер пошутил про «всемогущее правительство РФ».

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