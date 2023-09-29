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На Украине отказались от альтернатив полноправному вступлению в ЕС

Politico: Украина не приемлет альтернатив полноправному членству в Евросоюзе

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Пресс-служба Кабмина Украины

Украина согласна только на полноправное членство в Европейском союзе (ЕС) и не приемлет каких-либо альтернатив вступлению в организацию. Об этом в ходе интервью для газеты Politico заявил глава кабинета министров страны Денис Шмыгаль.

По данным издания, в настоящее время Берлин и Париж призывают зарубежных партнеров не спешить с окончательным принятием Киева в состав регионального содружества. Немецкое и французское правительства предлагают альтернативные варианты, которые могли бы способствовать постепенной интеграции Украины в ЕС.

Однако Шмыгаль дал понять, что киевские власти не намерены мириться с подобным отношением. Как сказал премьер-министр, Украину не устроит «медленный вариант вступления в Евросоюз».

«[Украина] хочет быть полноправным членом», — указал председатель правительства.

По его словам, сейчас власти страны прилагают максимум усилий ради становления Киева полноправным членом содружества. Шмыгаль выразил уверенность, что в течение двух лет государство будет готово вступить в международную организацию. При этом премьер-министр указал на «решающее значение» подобного шага для всех украинцев.

Ранее руководство ЕС пролонгировало механизм предоставления убежища гражданам Украины.

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