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Токаев отказался считать Казахстан «антиРоссией»

Токаев заявил, что Казахстан не является «антиРоссией»

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Астана придерживается курса на взаимодействие с Москвой по всем вопросам, у страны нет планов отказываться от сотрудничества с Россией. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью агентству Казинформ.

«Казахстан не является «антиРоссией», мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией», — сказал Токаев.

По его словам, Казахстан и Россию объединяет самая протяженная граница в мире.

Так глава государства отреагировал на просьбу прокомментировать заявления российских политиков о том, что Казахстан заигрывает с Западом и постепенно отдаляется от России.

Токаев добавил, что у Москвы и Астаны есть давние традиции сотрудничества в торговле, между странами поддерживаются гуманитарные связи.

Глава государства пояснил, что Казахстан вынужден учитывать санкционные ограничения и поддерживает контакты по этому вопросу с международными организациями. При этом Токаев заверил, что Казахстан не поставляет в Россию санкционные товары и не участвует в параллельном импорте.

Ранее в Казахстане заявили об отсутствии территориальных споров с Россией.

Ранее Казахстан отключил доступ к российскому телеканалу.

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