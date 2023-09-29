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Путин провел встречу с замминистра обороны Евкуровым

Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым формирование добровольческих бригад для СВО

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kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и главой «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» полковником в отставке Андреем Трошевым, информирует пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин предложил обсудить формирование добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Также президент отметил, что хотел бы обсудить с собеседниками работу фонда «Защитники Отечества». Глава государства подчеркнул необходимость предоставления равных социальных гарантий вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи.

«Для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — сказал Путин.

Евкуров и Трошев доложили президенту, как ведется работа в этом направлении.

Накануне на встрече с новоизбраными главами российских регионов Владимир Путин заявил, что их гражданским долгом должна стать работа с российскими воинами и их семьями.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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