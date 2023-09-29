Канадский журналист: Трюдо спрятался за беременную в парламенте

Журналист Дэвид Крэйден заявил в интервью YouTube-каналу Redacted, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо уклоняется от слушания критики в связи со скандалом с эсэсовцем, спрятавшись за беременной женщиной в парламенте.

Крэйден отметил, что в течение двух последних дней Трюдо намеренно избегал участия в ежегодной встрече Question Period, где премьер-министр должен играть центральную роль и представлять правительство, отвечая на вопросы оппозиции. Вместо него на этих заседаниях появлялась Карина Гулд, беременная женщина, занимающая должность лидера правительства Канады в палате общин. Крэйден считает, что такое поведение Трюдо характерно для него — спрятаться за кем-то другим.

Журналист полагает, что Трюдо принял такое решение, чтобы Гулд приняла на себя все оскорбления со стороны оппозиции.

Скандал вспыхнул после того, как 22 сентября в канадский парламент пригласили 98-летнего Ярослава Хунку, представленного как ветерана борьбы против русских. Однако оказалось, что он был бывшим бойцом дивизии «Галичина» войск СС, которая совершила зверства в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Трюдо позднее извинился за эту «ужасную ошибку» в чествовании украинского эсэсовца.

Ранее в «Википедии» предложили удалить материал о ветеране СС после скандала в Канаде.