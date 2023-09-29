Необходимость диалога с Россией по Украине обсуждается на Западе

Экс-посол Франции в США Жерар Аро заявил, что в кулуарах стран Запада активно обсуждается необходимость урегулирования конфликта на Украине путем диалога, о чем ранее говорил бывший президент Франции Николя Саркози (2007–2012). Об этом пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что заявления Саркози, несмотря на их неуклюжесть, фактически отражают обсуждаемые в кулуарах канцелярий и генеральных штабов идеи о необходимости переговоров по украинскому конфликту. В своем интервью газете Le Figaro в середине августа Саркози призвал к урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Он также отметил, что возврат Крыма под контроль Киева является иллюзорным, а призвание Украины — быть мостом между Россией и Европой, а не вступать в Евросоюз.

Но вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что нерешенные территориальные вопросы не помешают интеграции Киева в Европейский союз (ЕС). Как отметила Стефанишина, не было ни одного момента, когда у Киева были «какие-либо дискуссии на эту тему в контексте вступления Украины в ЕС».

Ранее глава Чечни Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.