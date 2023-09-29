В конгрессе США хотят исключить Украину из бюджета

Палата представителей конгресса США намерена голосовать по вопросу исключения финансирования Украины из бюджета Соединенных Штатов на оборону. Об этом в социальной сети X заявила член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

По ее словам, спустя недели соответствующих запросов, палата представителей собирается проголосовать за это правило.

«Теперь нам необходимо только принять мою поправку, чтобы убрать открытые чеки для Украины из законопроекта об ассигнованиях на государственные и иностранные операции», — сказано в сообщении.

26 сентября Грин заявляла, что предоставление Украине финансовой помощи США ведет к «финансированию нацизма». По ее мнению, конгрессменам в Соединенных Штатах следует «фокусироваться на Америке, а не Украине».

До этого заместитель помощника президента США по национальной безопасности Майкл Пайл отправил властям Украины письмо со списком реформ, которые Киеву необходимо осуществить для дальнейшего получения американской военной помощи.

24 сентября спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти предложил оставить на обучение Вооруженных сил Украины $300 млн в законопроекте по обороне.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.