В Госдепе готовятся к приостановке работы правительства США

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что ведомство готовится к возможному шатдауну правительства США с 1 октября, включая возможность частичной приостановки работы на случай отсутствия решения конгресса страны по бюджету на новый финансовый год. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в текущий момент в Госдепартаменте идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, в случае, если произойдет приостановка работы правительства США.

Он добавил, что ведомство планирует в ближайшие дни определить, какие функции являются необходимыми для национальной безопасности и продолжат функционировать, а работа каких подразделений «будет приостановлена на время шатдауна».

До этого американский президент Джо Байден заявил, что возможная остановка работы правительства США с 1 октября из-за отсутствия утвержденного конгрессом бюджета приведет к чрезвычайно тяжелым последствиям.

Шатдаун в США означает временную приостановку работы правительства. Такая ситуация возникает, когда конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности госорганов, из-за чего некритичные органы на время закрываются, а их работники отправляются в неоплачиваемый отпуск.

Ранее Байдена обвинили в нарушении Конституции США.