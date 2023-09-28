Путин поручил определить источники финансирования центра исторической памяти

Президент России Владимир Путин поручил правительству определить источники финансирования для создания центра исторической памяти до 15 декабря 2023 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение этого поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что имя руководителя будущего Центра исторической памяти неизвестно.

Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Борис Ковалев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Национальный центр исторической памяти, который должен появиться в России, позволит специалистам работать на гораздо более широкий круг потребителей знаний, рассказывая об объективной, важной и многоаспектной истории нашей страны.

Ранее Путин призвал глав регионов сосредоточиться на развитии инфраструктуры.