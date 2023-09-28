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Блинкен заявил, что в НАТО никогда не претендовали на российские территории

Блинкен: НАТО никогда не претендовало «ни на дюйм» российской территории

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Leah Millis/Pool/Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический альянс никогда не собирался «ни на дюйм» продвигаться по территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, функции НАТО являются сугубо оборонительными несмотря на то, что в Москве отмечают расширение альянса и активность у границ государства.

«У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории. Это не наступательный альянс. Это оборонительный альянс», — сказал Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что встреча президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина возможна в будущем.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Североатлантического альянса нет доказательств того, что Россия «намеренно атаковала территории НАТО» в Румынии.

Также Столтенберг заявил, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО). Он указал, что Североатлантический альянс готов к длительному пути в вопросе поддержки Украины.

Ранее генсек НАТО заявлял, что США сфокусируются на Китае после Украины.

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