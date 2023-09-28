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В США готовятся к остановке работы правительства

WP: власти США начали уведомлять федеральных служащих о надвигающемся шатдауне

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Правительство США на фоне неопределенности вокруг шатдауна в четверг, 28 сентября, начали уведомлять государственных служащих о «надвигающейся» остановке работы правительства. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на поступившую в ее распоряжение рассылку от властей.

В публикации отмечается, что в таких заявлениях правительство признает «растущий риск того, что миллионы служащих и военных могут перестать получать зарплату в течение трех дней» при условии, что конгрессмены не достигнут согласия по финансированию работы федеральных органов буквально в последний момент.

В уведомлении подчеркивается, что в ближайшее время некоторые сотрудники правительства будут временно отправлены в отпуск, а некоторые — продолжат выполнять критически важные функции.

В рассылке отмечается, что каждый из чиновников «вносит значимый вклад в обеспечение безопасности США, граждан и нашего образа жизни».

До этого американский президент Джо Байден заявил, что возможная остановка работы правительства США с 1 октября из-за отсутствия утвержденного конгрессом бюджета приведет к чрезвычайно тяжелым последствиям.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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