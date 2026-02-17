Жителям московского региона пообещали самую холодную ночь с начала года

Гидрометцентр РФ: Москву и Подмосковье ждет одна из самых холодных ночей года

В Москве и Подмосковье ночь с 17 на 18 февраля может стать самой холодной с начала года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Гидрометцентре РФ.

«Предстоящей ночью столбики термометров в столице местами могут опуститься до минус 22 градусов, а в Подмосковье — местами до минус 26 градусов», — поделился собеседник агентства.

Он уточнил, что погода будет облачной с прояснениями, осадков не ожидается, однако в некоторых районах возможно образование изморози и тумана. Днем 18 февраля в Подмосковье ожидается -7...-12°C, в Москве столбики термометра покажут -8...-10°C.

Самая низкая температура на главной метеостанции Москвы ВДНХ была зафиксирована в ночь на 3 февраля. Тогда столбик термометра показал -21,6°C. Также 31 января температура в московском регионе опускалась до -20,4°C.

17 февраля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что самые суровые холода в ближайшие дни сохранятся на северо-востоке Якутии, в континентальных районах Магаданской области и на Чукотке.

По его словам, в центральной части страны погодная ситуация иная. В Москву, Тулу и Рязань уже пришел снег. Во вторник и среду в центре России ожидаются морозы, а в четверг вновь усилятся снегопады. Пик осадков в центре придется на четверг и пятницу.

Сильные холода уже отмечались и на северо-западе — в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Однако в четверг туда подойдет южный циклон, после чего морозы ослабнут и начнется снег.

Ранее в Москве прошли сильные снегопады, а синоптик предупредил о новых осадках и морозах до −15°C.