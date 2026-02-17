Размер шрифта
В Сочи павшего на СВО бойца похоронили в могиле с водой

В Сочи участника СВО похоронили в частично заполненной водой могиле
В Сочи участника специальной военной операции (СВО) похоронили в частично затопленной водой могиле. Об этом рассказала родственница бойца местному изданию «Сочи онлайн».

Церемония захоронения состоялась на городском кладбище. По словам собеседницы издания, в готовых к погребению могилах «стоит вода и грязь по колено». Родственница павшего участника СВО утверждает, что несмотря на обещания сотрудников ритуальной службы откачать воду, в день захоронения она все равно частично заполняла могилу.

«Считаю, что власти должны срочно обратить на эту проблему внимание», — резюмировала женщина.

В публикации указали, что недовольство состоянием Аллеи Героев на сочинском кладбище выражают близкие и других военнослужащих. Они опасаются, что могилы могут разрушится из-за оползня — дорога уже разрушена.

Представители Муниципального центра управления Сочи в ответ на запрос журналистов сообщили, что меры по недопущению оползня на территории кладбища уже принимаются. Место захоронения обещают включить в перечень объектов, требующих проведения госэкспертизы.

До этого в Свердловской области вдове участника СВО передали останки мужа, которого она уже похоронила несколько месяцев назад.

Ранее в Петербурге живого участника СВО «похоронили», перепутав с другим человеком.
 
