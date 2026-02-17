Сборная Гватемалы по футболу отказалась играть с Россией в марте 2026 года

Президент Федерации футбола Гватемалы Херардо Паис заявил, что сборная Гватемалы не сможет сыграть с Россией в марте 2026 года, передает Sport24.

«Мы не сможем сыграть с Россией в марте. У нас уже запланированы матчи с Алжиром и Перу. Из-за предварительных договоренностей с другими соперниками мы были вынуждены отказать», — сказал Паис.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА)Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

Ранее министр спорта анонсировал возвращение России в мировой футбол.