В Кремле рассказали, когда в Швейцарии начнутся переговоры по Украине

Песков заявил, что переговоры в Женеве начнутся в течение пары часов

Трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве должны начаться в течение пары часов. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос о сроках начала консультаций «решается на месте».

«В течение пары часов [переговоры] точно начнутся», — добавил представитель Кремля.

До этого журналисты РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что переговоры в швейцарском городе стартуют после 12:30 по местному времени (после 14:30 мск).

Третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина пройдет в Женеве с 17 по 18 февраля. Делегацию Москвы на встречах возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский. Во время двух предыдущих раундов эту функцию выполнял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков.

Песков заявил, что изменение состава российской делегации связано с тем, что на консультациях в Швейцарии будет обсуждаться широкий ряд тем. Одна из них — территориальный вопрос.

