В США поделились ожиданиями от переговоров в Женеве

NYT: не стоит ожидать прорыва по мирному соглашению на переговорах в Женеве
UAE Government/Reuters

На предстоящей встрече России, Украины и США в Женеве прорыва в урегулировании конфликта не ожидается. Об этом пишет газета The New York Times.

«Это уже третья трехсторонняя встреча представителей Украины, России и США примерно за три недели. Два предыдущих раунда состоялись в Объединенных Арабских Эмиратах. Киев и Москва называли их продуктивными, однако фактический прогресс ограничился обменом военнопленными», — говорится в тексте.

По мнению авторов, стороны остаются далекими от компромисса по территориальному вопросу и гарантиям безопасности, а это «ключевые темы».

17–18 февраля в Женеве состоится третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. В них будут участвовать российские, украинские и американские переговорщики.

Предыдущие два раунда прошли в Абу-Даби, на них делегацию РФ возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. В Женеве к роли главы делегации вернется помощник президента Владимир Мединский. По данным ТАСС, российская переговорная группа в Женеве была расширена до 20 человек.

Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию представляет группа официальных лиц, в которую входит глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Ранее в Германии сочли «немыслимым» отказ Украины от территорий.
 
