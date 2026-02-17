МО: ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ и наемников в 148 районах

Российские войска уничтожили пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в 148 районах в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Для ударов Вооруженные силы России использовали боевые самолеты, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили восемь управляемых авиационных бомб и 334 украинских дронов самолетного типа.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что по военным объектам на Украине начался массированный удар. Был зафиксирован взлет дальних бомбардировщиков Ту-95МС/Ту-160.

В этот же день стало известно, что в Одессе наступил масштабный блэкаут после налета порядка 105 российских «Гераней» и удара беспилотника по последней работающей подстанции «Таирово».

Ранее Зеленский сделал резкое заявление в адрес России перед переговорами в Женеве.