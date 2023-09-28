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В Венгрии заявили о нежелании давать Украине ни копейки из бюджета ЕС

Администрация премьера Венгрии призвала не давать Украине денег из бюджета ЕС

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Attila Volgyi/Global Look Press

Украина не получит финансирование от Европейского союза (ЕС), пока Венгрии не передадут причитающиеся ей средства из бюджета регионального содружества. Такое заявление сделал руководитель администрации премьер-министра республики Гергей Гуйяш, передает РИА Новости.

По его словам, решение о внесении изменений в бюджет организации должно приниматься единогласно всеми странами — участницами Евросоюза. При этом представитель Будапешта дал понять, что правительство его государства не намерено одобрять инициативы о предоставлении киевским властям денежных средств до выполнения Брюсселем определенных условий.

«Страна, не входящая в ЕС, не получит ни копейки из бюджета ЕС, пока страна — член Евросоюза не получит то, что ей причитается по закону», — подчеркнул Гуйяш.

В то же время глава администрации венгерского премьер-министра добавил, что Будапешт не имеет возможностей и желания препятствовать поддержке Киева со стороны других европейских государств. Республика сама оказывает Украине помощь, снабжая ее жителей различными гуманитарными товарами.

24 сентября бывший глава Европейской комиссии (ЕК) Жозе Мануэл Баррозу заявил, что руководству организации придется провести вызывающие разногласия реформы ради интеграции с Украиной. Как он сказал в интервью для газеты Financial Times, присоединение Киева к региональному содружеству приведет к фундаментальному изменению внутреннего институционального баланса.

Ранее стало известно о планах ЕС увеличить оборонный бюджет на 2024 год.

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