Экс-депутат Нацсобрания Армении оценил перспективу возвращения армян в Карабах

Сегодня нет никаких перспектив реинтеграции армян в Нагорный Карабах, заявил бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян. Жители никогда не вернутся на эту территорию и не смогут стать часть азербайджанского общества, сказал он в беседе с НСН.

В Армению из Нагорного Карабаха выехали уже более 70 тыс. человек из 120 тыс. армян, напомнил Абовян. «Этот процесс будет продолжаться, думаю, что азербайджанцам на данный момент выгодно сохранить в Арцахе 10-15 тысяч армян, впоследствии — 5-7 тысяч», — добавил он.

Реинтеграцию армян в общество он исключил, заявив, что это невозможно, так как в Азербайджане в последние годы довлела риторика, отрицающая ценность жизни армян.

«Конечно, сейчас риторика немного поменялась ввиду тотального давления мирового сообщества, в частности, России, однако имеют место постоянные угрозы физической расправой над армянским населением», — добавил он.

Напомним, по данным на 14.00 сегодняшнего дня в Армению прибыли уже 70,5 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. В то же время власти Азербайджана призвали армян не покидать Карабах и стать частью азербайджанского общества.

Ранее президент непризнанного Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ, из которого следует, что республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Подробности – в материале «Газеты.Ru».