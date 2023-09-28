В Азербайджане ответили на обвинения в этнических чистках

МИД Азербайджана назвал ложными обвинения в этнических чистках армян в Нагорном Карабахе со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Соответствующее заявление размещено на сайте азербайджанского МИД.

«Мы решительно осуждаем и отвергаем заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 28 сентября 2023 года о предполагаемой «этнической чистке» армянских жителей из Карабахского региона Азербайджана. <..> [Пашинян] этим тревожным повествованием стремится сорвать усилия Азербайджана по оказанию гуманитарной помощи и процессу реинтеграции, а также подрывает возможные перспективы мира между Азербайджаном и Арменией», — заявили в ведомстве.

Также в Баку отметили, что слова Пашиняна противоречат его же заявлению от 21 сентября об отсутствии угрозы карабахским армянам со стороны Азербайджана.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.