Политолог предрек сокращение помощи Киеву из-за возможного шатдауна в США

Политолог-американист Малек Дудаков в интервью газете «Известия» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что он не знает, как избежать шатдауна (приостановки работы правительства из-за несогласованного бюджета. — «Газета.Ru»). По мнению эксперта, на фоне кризисной ситуации в Вашингтоне может заметно сократиться помощь Украине.

Политолог отметил, что власти США не смогут принять бюджет до 1 октября, поскольку существует слишком много противоречий между демократами и республиканцами относительно госрасходов.

«Понятно, что рано или поздно бюджет согласуют, ближе к концу октября, и какие-то деньги на Украину все-таки выделят. Но высока вероятность того, что в компромиссном бюджете все-таки транши Украине будут сокращены и урезаны. Это будет означать то, что киевской власти придется готовиться к затягиванию поясов в преддверии очень сложной для них зимы», — подчеркнул Дудаков.

Он добавил, что у Байдена нет возможности избежать шатдауна, поскольку времени до 1 октября осталось слишком мало. Однако, по его словам, это не приведет к моментальной катастрофе для американского правительства.

28 сентября Байден заявил, что возможная остановка работы правительства США с 1 октября из-за отсутствия утвержденного конгрессом бюджета приведет к чрезвычайно тяжелым последствиям.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.