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Путин назвал одну из причин роста производств в России

Путин: внешнее давление простимулировало рост производств в России

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Источник - «Точмаш-авто»

Внешнее давление на Россию стало стимулом для роста ее собственных производств, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами новых российских регионов, передает Кремль.

«Внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах», — сказал он.

Президент отметил, что пришло время новых возможностей и новых подходов в российской экономике «вопреки планам тех, кто мечтал задушить нас санкциями». Путин обратил внимание на необходимость дальнейшей тесной работы и оказания поддержки правительством, федеральными и муниципальными властями компаний и предприятий, готовых занимать освобождающиеся ниши, предлагать высокотехнологичные проекты и решения, востребованные экономикой и отвечающие национальным целям и приоритетам страны.

Глава государства подчеркнул, что в числе приоритетов работы губернаторов — развитие инфраструктуры и подготовка профессиональных кадров.

Новость дополняется.

Ранее ученые ВШЭ пришли к выводу, что почти вся промышленность в РФ испытывает высокую кадровую уязвимость.

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