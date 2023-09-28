Путин провел встречу с Кадыровым

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает РИА Новости.

«Путин в эти минуты проводит рабочую встречу с Кадыровым», — пишет в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Также он опубликовал видео со встречи и пообещал позже опубликовать ее подробности.

До этого Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля.

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева заявила, что глава Чечни «бросил вызов» правовой системе страны.

В Кремле «не захотели» комментировать видео с сыном Кадырова.

До этого украинские СМИ и чеченские оппозиционеры писали, что Кадыров «находится в коме».

Сын Кадырова выложил в соцсетях первый пост после видео с избиением поджигателя Корана.