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Армения предложила РФ двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту

Армения предложила РФ подписать соглашение для решения по Римскому статуту

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Shutterstock

Армения предложила России двустороннее соглашение для юридического решения по Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС), сообщил ТАСС представитель республики по международно-правовым вопросам Егише Киракосян.

«Мы предложили РФ заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», — отметил он.

Ранее в этот день сообщалось, что комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении приняла законопроект о ратификации Римского статута МУС и направила его в парламент.

24 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в видеообращении к согражданам заявил о неэффективности международных структур для обеспечения безопасности его страны и что внутренняя и внешняя структура безопасности Армении нуждается в перестройке. По его мнению, защиту безопасности республики способна обеспечить ратификация Римского статута.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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