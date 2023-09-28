США заподозрили в использовании термоядерной бомбы при взрыве «Северных потоков»

Сигнатура взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» была похожа на сигнатуру мини-термоядерной бомбы, которая могла быть использована лишь американскими военными. Об этом заявил ученый-физик Ханс-Бенджамин Браун в книге «Африка в движении», передает Sputnik France.

Ученый утверждает, что взрыв произошел из-за бомбы с мощностью от 1 до 5 килотонн, а сама бомба была зафиксирована в тщательно выбранном месте, обращенном к побережью Швеции, с целью перенаправить ударную волну в сторону Калининградской области. Браун основывает свои предположения на данных, задокументированных при ядерных подземных испытаниях северокорейского ядерного оружия, которые он сравнил со сведениями европейских сейсмологов.

Сравнение имеющейся информации, полученной в результате тщательно задокументированных ядерных испытаний КНДР, в том числе проведенных Институтом физики мира Колумбийского университета в США, демонстрирует практически идентичные спектры.

Браун подчеркнул, что такое явление, высвободив энергию и величину подобной величины, не могло быть произведено зарядом эквивалентом всего 500 кг тротила.

До этого британская газета Guardian писала, что норвежские ученые зафиксировали не менее четырех взрывов на «Северных потоках».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».