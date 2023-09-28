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Кандидата в президенты США высмеяли за использование Tik Tok

Кандидат в президенты США Хейли высмеяла Рамасвами за использование Tik Tok

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Brian Snyder/Reuters

Экс-постпред США при ООН, кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли высмеяла конкурента на пост главы государства Вивека Рамасвами за использование социальной сети Tik-Tok. Она заявила, что «чувствует себя немного глупее», чем больше его слушает. Слова Хейли приводит Fox News.

«Это приводит в бешенство, потому что Tik Tok — одно из самых опасных приложений для социальных сетей, которые мы могли бы иметь… Честно говоря, каждый раз, когда я вас слышу, я чувствую себя немного глупее из-за того, что вы говорите», — сказала Хейли в адрес Рамасвами.

Она выразила уверенность, что Китай собирает данные американцев, которые пользуются Tik Tok. По ее словам, через приложение Китай может получить контакты, финансовую информацию, электронные письма и сообщения. «Китай точно знает, что делает», — считает Хейли.

Заявления прозвучали после того, как Вивек Рамасвами зарегистрировался в социальной сети, чтобы охватить «поколение молодых американцев там, где они есть», отмечает Fox News.

До этого кандидат в президенты США Рамасвами заявил, что хотел бы назначить Илона Маска советником в своей администрации в случае победы на выборах.

Ранее в Китае высмеяли страх США перед «обычным приложением» для молодежи.

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