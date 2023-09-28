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Правительство Якутии отправили в отставку

Глава Якутии Николаев отправил в отставку правительство республики

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sakha.gov.ru

Глава Якутии Айсен Николаев отправил в отставку правительство республики, сообщается на официальном информационном портале региона.

«Сегодня, 28 сентября, правительство Республики Саха (Якутия) сложило свои полномочия в связи со вступлением в должность главы Якутии Айсена Николаева», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Николаев поблагодарил членов правительства за проведенную за эти годы работу.

Глава региона анонсировал серьезные изменения в правительстве. Также он пообещал провести встречи с теми членами правительства, которые продолжат работу в составе кабмина.

После сложения полномочий до формирования нового состава кабмина республики члены правительства продолжат исполнять свои обязанности.

Выборы главы Якутии прошли с 8 по 10 сентября, явка составила 48,41% (свыше 314 тыс. избирателей). Выдвинутый партией «Единая Россия» Николаев, набрал 75,77% голосов.

До этого в Якутии пообещали в два раза увеличить материнский капитал на третьего ребенка.

Ранее Минкульт отозвал прокатное удостоверение фильма «Айта», самого кассового в истории Якутии.

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