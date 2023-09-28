Кандидат в президенты США назвал Трампа Дональдом Даком

Претендующий на выдвижение в президенты США от республиканцев бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи на вторых дебатах кандидатов на пост американского лидера назвал политика Дональда Трампа Дональдом Даком. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Кристи заявил, что будет называть этим мультяшным персонажем Трампа, если он еще раз пропустит дебаты.

«Тебя здесь сегодня нет, потому что ты боишься выходить на сцену и защищаться. Ты уклоняешься от этих вещей. И позволь мне рассказать тебе, что произойдет, если ты продолжишь это делать. Никто здесь больше не собирается называть тебя Дональдом Трампом. Мы собираемся назвать тебя Дональдом Даком», — сказал политик, смотря в камеру и обращаясь к Трампу.

Комментарий Кристи вызвал неоднозначную реакцию публики, отмечает телеканал.

Это произошло через несколько мгновений после того, как губернатор Флориды Рон Десантис также раскритиковал Трампа за пропуск дебатов.

Ранее Трамп, который в данное время находится на митинге в Мичигане перед своими сторонниками, заявил, что мог бы не допустить начало конфликта на Украине, понизив цену за баррель нефти до $40.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.