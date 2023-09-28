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Аналитик объявил начало вражды между Украиной и ее союзниками из-за зерна

Аналитик Бычинский заявил о начале вражды между Украиной и ее союзниками

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Global Look Press

Украина может лишиться союзников из-за ситуации с зерном. Об этом пишет главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский в своей статье для газеты The Telegraph.

Как заявил Бычинский, президент Украины Владимир Зеленский и украинские «зерновые магнаты, вместо того чтобы вести конструктивный диалог, выбрали публичную конфронтацию, прибегнув к судебным искам через Всемирную торговую организацию».

«Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями», — считает аналитик.

Торговый спор Украины с Польшей, Словакией и Венгрией, по его мнению, стал «самой вопиющей ошибкой» украинского лидера.

Ранее заместитель главы украинского Минэкономики Тарас Качка заявил, что Украина отзовет иски во Всемирную торговую организацию против трех государств Европейского союза лишь при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на экспорт зерна.

15 сентября ЕС принял решение снять запрет на импорт украинского зерна в страны регионального содружества. В то же время Брюссель потребовал от Киева принять меры и разработать план действий, касающийся контроля за вывозом продукции. После этого Польша, Венгрия и Словакия продлили эмбарго.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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