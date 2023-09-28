В конституцию КНДР внесены поправки об ускоренном развитии ядерных сил

Верховное народное собрание КНДР приняло закон о внесении изменений в конституцию страны, закрепляющих статус ядерных сил и их активное развитие с целью обеспечения права страны на существование, предотвращения войны, а также защиты мира и стабильности в регионе и по всему миру. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

Согласно содержанию предложенных поправок, они отражают тот факт, что КНДР как ответственное ядерное государство стремится ускоренно развивать ядерное оружие с целью гарантировать права страны на ее существование и развитие, предотвращать войны, а также обеспечивать защиту мира и стабильности в регионе и на мировой арене. В тексте подчеркивается, что миссия вооруженных сил республики заключается в защите суверенитета и территориальной целостности государства, прав и интересов народа, а также в поддержке социалистического строя и завоеваний революции.

Согласно информации агентства, закон о внесении изменений был принят «при полной поддержке и одобрении» участников сессии. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал внесение поправок в статью 58 главы 4 Конституции КНДР, касающихся ускоренного развития ядерных сил, «историческим событием».

Ранее КНДР провела учения, имитирующие удары ядерным оружием по Южной Корее.