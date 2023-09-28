Лавров заявил, что с учетом «реалий на земле» РФ готова вести переговоры по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине, однако при этом должны учитываться «реалии на земле» и интересы российской безопасности. Об этом глава МИД рассказал в интервью ТАСС.

Лавров отметил, что Москва придерживается своей прежней позиции. Она готова договариваться, но обязательно с учетом «тех реалий, которые сейчас сложились на земле». Министр подчеркнул, что должны учитываться интересы безопасности России и поэтому нельзя допустить, чтобы «враждебный нацистский режим», открыто продекларировавший цель «истребления всего русского» в Крыму и Новороссии, был создан на российских границах.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывалась от мирных переговоров по Украине, а Вашингтон, если бы захотел, мог распорядиться отменить решение украинского президента Владимира Зеленского об отказе от переговоров с РФ.

По словам Лаврова, Россия и сейчас не отказывается от переговоров. Об этом много раз, в том числе совсем недавно, говорил президент России Владимир Путин.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».