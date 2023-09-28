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Лавров заявил, что с учетом «реалий на земле» РФ готова вести переговоры по Украине

Лавров: Россия готова вести переговоры по Украине с учетом «реалий на земле»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине, однако при этом должны учитываться «реалии на земле» и интересы российской безопасности. Об этом глава МИД рассказал в интервью ТАСС.

Лавров отметил, что Москва придерживается своей прежней позиции. Она готова договариваться, но обязательно с учетом «тех реалий, которые сейчас сложились на земле». Министр подчеркнул, что должны учитываться интересы безопасности России и поэтому нельзя допустить, чтобы «враждебный нацистский режим», открыто продекларировавший цель «истребления всего русского» в Крыму и Новороссии, был создан на российских границах.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не отказывалась от мирных переговоров по Украине, а Вашингтон, если бы захотел, мог распорядиться отменить решение украинского президента Владимира Зеленского об отказе от переговоров с РФ.

По словам Лаврова, Россия и сейчас не отказывается от переговоров. Об этом много раз, в том числе совсем недавно, говорил президент России Владимир Путин.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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