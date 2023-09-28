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В Буркина-Фасо предотвратили госпереворот

Власти Буркина-Фасо заявили о предотвращении попытки госпереворота

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Sophie Garcia/AP

Власти Буркина-Фасо заявили, что 26 сентября в стране была предотвращена попытка госпереворота, передает Reuters.

Как сообщает агентство, задержана часть причастных к мятежу военных и гражданских, остальные находятся в бегах. В настоящее время ведутся их поиски.

По данным местных СМИ, сегодня утром в Буркина-Фасо благодаря мобилизации народа был предотвращен государственный переворот, который возглавлял полковник-майор Селестен Симпор. По некоторым данным, его могла финансировать Франция через Кот-д'Ивуар.

17 сентября газета The Yoruba Times сообщила, что в Конго произошел военный переворот на фоне отъезда президента Дени Сассу-Нгессо на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. Вскоре пресс-секретарь правительства республики опроверг сообщения о волнениях в стране.

За лето сразу в двух африканских странах произошли государственные перевороты. Последний — 30 августа в Габоне. В конце июля — в Нигере.

Ранее в России спрогнозировали, где в Африке будет следующий госпереворот.

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