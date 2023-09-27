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Канцлер Австрии ошибочно опубликовал фото с рублями в рамках пиар-кампании

Канцлер Австрии Нехаммер опубликовал фото с рублями, позже их заменили на евро

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РИА «Новости»

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в рамках пиар-кампании разместил на своей странице в социальной сети X фото с рублевыми монетами. После того, как это заметили пользователи, фото заменили на другое, уже с евро.

На опубликованной фотографии были изображены члены образцовой семьи, бросающие в копилку рублевые монеты. Пост также сопровождал текст, который остался до сих пор, посвященный мерам австрийских властей против высоких цен.

«Нам ясно: мы продолжим делать все возможное, чтобы поддерживать людей в нашей стране наилучшим образом в будущем! Мы верим в Австрию!» — написал Нехаммер.

Новая пиар-кампания была запущена после того, как в Австрии распространились слухи о возможном досрочном роспуске правительства.

В комментариях к посту канцлера пользователи опубликовали удаленный вариант.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил за сохранение диалога с Россией на международных площадках.

Ранее россиянин выставил на продажу пятикопеечную монету за 70 млн рублей.

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