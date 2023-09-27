Президент Турции принял у себя первого за 10 лет посла Египта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в среду, 27 сентября, верительные грамоты посла Египта, назначенного впервые после десяти лет дипотношений на сниженном уровне. Об этом сообщает РИА Новости.

В администрации президента Турции подчеркнули, что Эрдоган принял верительные грамоты посла Египта в Анкаре Амра аль-Хамами.

Судя по опубликованным телеканалом Ahaber фотографиям, на прием аль-Хамами пришел со своей семьей. Посол с 2019 года занимал должность временного поверенного в делах Египта в Анкаре. Ранее дипломат работал в посольствах Египта в Дании, Нигере, Болгарии, в представительстве при ООН.

До этого Эрдоган провел переговоры с коллегой из Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Индии, во время которых глава турецкого государства отметил большое значение активизации сотрудничества двух стран в области СПГ и атомной энергетики.

Отмечается, что президенты во время встречи обсуждали двусторонние отношения, увеличение объемов торговли, региональные и глобальные вопросы.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.