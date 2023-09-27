Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили ситуацию вокруг Карабаха. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Обсуждена ситуация в Карабахе», — указали в министерстве.

В дипведомстве уточнили, что министры подняли вопросы оказания гуманитарной помощи, обеспечения прав и безопасности местного армянского населения. Участник встречи рассмотрели пути реализации комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов.

В сообщении подчеркнули, что стороны затронули также ряд моментов двусторонней и региональной повестки дня, договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

27 сентября Лавров предостерег Ереван от дружбы с Вашингтоном. Глава МИД России порекомендовал руководству Армении вспомнить и поразмышлять о незавидной судьбе полагавшихся на США стран. По его словам, история подтверждает, что такие государства ждала «весьма и весьма незавидная» судьба.

Ранее в МИД РФ заявили о продолжении контактов Москвы и Еревана.