Оппозиция Канады заявила, что Трюдо несет ответственность за скандал с нацистом

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо несет полную ответственность за скандал с приглашением служившего в дивизии СС «Галичина» нациста Ярослава Хунки в парламент. Политик должен принести извинения, заявил лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр, которого цитирует ТАСС.

«Джастин Трюдо был ответственным за приглашение президента [Украины Владимира] Зеленского в палату общин для произнесения этой речи», — напомнил Пуальевр.

По его словам, именно премьер-министр отвечал «за успех мероприятия».

Лидер оппозиционной партии счел происшедшее «самым большим дипломатическим конфузом» в истории Канады. Пуальевр отметил, что Трюдо три дня прятался в своем коттедже вместо того, чтобы вернуться в парламент и взять на себя ответственность.

Пуальевр подчеркнул, что премьер-министр теперь должен «извиниться перед евреями, поляками, украинцами и всеми канадцами».

27 сентября посол России в Оттаве Олег Степанов потребовал извинений от канадских властей за чествование с овациями в парламенте страны 98-летнего ветерана дивизии СС.

Ранее в МИД Германии назвали неприемлемым чествование эсэсовца в парламенте Канады.