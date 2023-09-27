МИД Армении намерен защищать Варданяна

МИД Армении намерен защищать бывшего госминистра Нагорного Карабаха Румена Варданяна после его ареста властями Азербайджана. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Армянский МИД ... будет защищать права гражданина Республики Армения», — подчеркнули в ведомстве.

27 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет защищать права Варданяна, если тот не вышел из российского гражданства.

До этого погранслужба Азербайджана опубликовала фото Варданяна после ареста и объяснила причины последнего.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.