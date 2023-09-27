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В Германии призвали Швейцарию разрешить поставки оружия Украине

В Германии призвали Швейцарию изменить закон ради поставок оружия Украине

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Германии будет трудно продолжать закупки оружия у Швейцарии, если та не уберет запрет на передачу закупленных вооружений третьим странам. Об этом заявил посол Германии в альпийской республике Михаэль Флюггер в интервью швейцарскому телевидению.

26 сентября Национальный совет Швейцарии (большая палата парламента) и Совет кантонов (малая палата) одобрили продажу 25 танков Leopard 2 Германии, которая обещала не передавать их Украине.

Несмотря на запрет Берна передавать купленное оружие третьим странам, Флюггер выразил удовлетворение решением швейцарского парламента о выводе из эксплуатации танков Leopard 2.

«Мы рады этому решению, оно было необходимо. Нам нужны эти танки», — сказал дипломат.

Издание Military Watch Magazine ранее отмечало, что российские войска применяют в зоне СВО различные варианты противотанковой управляемой ракеты «Корнет», которая смогла доказать свою способность уничтожать лучшие западные бронированные танки, в том числе Leopard 2.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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