В МИД России оценили возможность выхода Армении из ОДКБ

США и их союзники убеждает Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета мнения армян Нагорного Карабаха. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, США и ЕС также убеждают армянское руководство усилить сотрудничество с НАТО, переориентировать свое военно-техническое сотрудничество.

В январе 2023 года армянские власти заявили, что отказываются от проведения учений ОДКБ на своей территории. В сентябре Ереван отозвал своего постпреда в ОДКБ. В этом же месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стало очевидно, — ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности республики. Таким образом он прокомментировал проект ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.