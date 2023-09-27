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В МИД России оценили возможность выхода Армении из ОДКБ

Представитель МИД РФ Захарова: США и ЕС подталкивают Армению выйти из ОДКБ

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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

США и их союзники убеждает Армению выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и подписать мирный договор с Азербайджаном без учета мнения армян Нагорного Карабаха. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, США и ЕС также убеждают армянское руководство усилить сотрудничество с НАТО, переориентировать свое военно-техническое сотрудничество.

В январе 2023 года армянские власти заявили, что отказываются от проведения учений ОДКБ на своей территории. В сентябре Ереван отозвал своего постпреда в ОДКБ. В этом же месяце премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стало очевидно, — ОДКБ и инструментов армяно-российского стратегического партнерства недостаточно для обеспечения внешней безопасности республики. Таким образом он прокомментировал проект ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Ранее в МИД РФ назвали неприемлемыми заявления Пашиняна о России.

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