В Евросоюзе связали необходимость расширения с «зовом истории»

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен считает расширение Европейского союза (ЕС) зовом истории и политической необходимостью. По ее словам, организация начала подготовку необходимых реформ для приглашения новых членов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны заложить видение нашего успешного расширения, поэтому Еврокомиссия начала предшествующий приему новых стран анализ ряда политик Евросоюза, чтобы решить, как наши институты <…> будут работать [после расширения ЕС]», — заявила глава Еврокомиссии.

Ранее председатель Европейского парламента (ЕП) Роберта Метсола заявила, что действующая экономическая модель Европейского союза (ЕС) не выживет при расширении организации.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС должен быть готов к расширению к 2030 году.

«Пока мы готовим следующую стратегическую повестку дня ЕС, мы должны поставить перед собой четкую цель..., мы должны быть готовы, с обеих сторон, к расширению к 2030 году», — отмечается в заявлении политика.

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