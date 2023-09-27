В Германии призвали отправить международных наблюдателей в Нагорный Карабах

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости отправки в Нагорный Карабах международных наблюдателей, которые станут «глазами и ушами» международного сообщества в регионе. Ее слова приводит Der Spiegel.

«Никто на самом деле не знает, как там живут люди и через что им приходится пройти… Нам нужна прозрачность, а также глаза и уши международного сообщества на местах. Вместе с нашими партнерами мы будем всеми силами работать над тем, чтобы как можно быстрее отправить наблюдателей», — заявила Бербок.

Отмечается, что она обратилась к азербайджанской стороне с просьбой согласиться на размещение наблюдателей. По словам главы МИД ФРГ, это бы стало сигналом, что Баку серьезно относится к обязательствам по обеспечению безопасности в Нагорном Карабахе.

Она также заявила, что Берлин «значительно увеличит» гуманитарную помощь.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением, вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее сообщалось, что почти 43 тысячи беженцев из Карабаха прибыли в Армению после операции Баку.