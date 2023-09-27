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Россия расширила ответные санкции против Британии

Россия расширила санкции против Великобритании, добавив в список 23 человека

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Global Look Press

Россия расширила ответные санкции против Великобритании, включив в список 23 подданных королевства. Соответствующий релиз опубликован на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Принято решение о расширении российского «стоп-листа» за счет включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека)», — говорится в документе.

В список граждан Великобритании, которым с этого дня запрещен въезд в Россию, вошли, в частности, курирующий подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины на территории королевства начальник штаба обороны британских вооруженных сил Энтони Радакин, причастная к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении председатель объединенного разведывательного комитета при правительстве Британии Мадлен Алессандри и другие лица.

7 сентября Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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