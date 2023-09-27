Кандидат в президенты США поставил под сомнение официальную версию о терактах 11 сентября

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что сомневается в официальной версии о терактах 11 сентября 2001 года. Об этом он сказал в интервью журналисту Питеру Бергену, передает The Guardian.

Кеннеди обратил внимание на то, что во время терактов рухнуло одно из изданий, в которое не врезался самолет террористов. Согласно одной из теорий заговора, в здании номер семь Всемирного торгового центра располагались офисы спецслужб США.

Кеннеди-младший заявил, что открыто не поддерживает эту версию событий, однако он не может согласиться с результатами расследования официального Вашингтона событий 11 сентября.

Политик уточнил, что подвергать сомнению официальные версии теракта допустимо.

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) захватили в США четыре пассажирских самолета. Два из них были направлены на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще два — на Вашингтон. Четвертый самолет не достиг цели и разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания.

Ранее суд США признал невменяемым обвиняемого в терактах 11 сентября.