Крымские власти сообщили о планах восстановить подачу воды из Днепра

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что подача воды на полуостров из Днепра будет восстановлена. Об этом пишет РИА Новости.

«Решение по реконструкции дамбы Каховского водохранилища принято, но реализовано оно будет по итогам спецоперации. <..> Мы могли бы днепровскую воду в канал перекачивать», — заявил он.

Северо-Крымский канал позволяет воде из Днепра поступать на территорию Крыма. В 2014 канал был перекрыт властями Украины, однако в марте 2022 года он был разблокирован. После этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал решит проблему водоснабжения Крыма навсегда.

Разрушение плотины Каховской ГЭС 6 июня привело к прекращению работы канала, несмотря на то, что еще 9 июня российский вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на водообеспечение Крыма.

30 августа Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал обеспечит водоснабжение полуострова в любом случае.

По словам чиновника, подача воды в канал будет осуществляться по прежней схеме в случае восстановления Каховской ГЭС или после перекачки воды насосами на расстояние трех километров от точки водозабора в Днепре у Новой Каховки до самого канала.

Ранее стало известно, сколько времени нужно на восстановление Каховской ГЭС.