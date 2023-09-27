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В Финляндии намерены закрыть еще одно консульство России

Инициатива о закрытии консульства РФ поступит в парламент Финляндии

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Гражданская инициатива с требованием о закрытии консульства Российской Федерации на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) набрала необходимые 50 тысяч голосов и поступит в финский парламент. Об этом сообщается на сайте гражданских инициатив страны, передает РИА Новости.

По данным на 7:00 мск, инициатива набрала 50 051 подпись.

В описании инициативы говорится, что консульство России должно быть упразднено на Аландских островах, поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, а российская дипмиссия ограничивает и ставит под угрозу безопасность финского государства.

С 1 октября в России будет действовать лишь одно дипломатическое представительство Финляндии — посольство в Москве. В то время как у России пока остаются два дипломатических представительства в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне, главном городе Аландских островов.

В начале сентября стало известно, что Финляндия прекращает договор аренды здания генконсульства в Турку.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.

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