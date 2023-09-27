Байден заявил о желании залезть на дерево

Президент США Джо Байден на встрече со спонсорами своей кампании заявил о желании залезть на дерево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Свое заявление американский лидер сделал в ходе выступления на мероприятии по сбору средств в пригороде Сан-Франциско, которое проходило в частной резиденции, куда был допущен узкий круг журналистов президентского пула. Уточняется, что свою речь Байден произносил во внутреннем дворике.

«Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет домой», — рассказал репортер пресс-пула Белого дома.

Позже журналист отметил, что было не до конца ясно, являлись ли слова президента США шуткой.

До этого телеканал CNN сообщал, что одиннадцать агентов американской Секретной службы были искусаны псом Байдена по кличке Коммандер. Представитель службы Энтони Гульельми рассказал телеканалу, что очередной сотрудник ведомства, «войдя в контакт с домашним животным первой семьи», был укушен. Медики оказали пострадавшему всю необходимую комплексную помощь.

26 сентября телеканал WXYZ-TV Detroit передавал, что Байден чуть не упал, спускаясь по трапу самолета в Детройте. На обнародованных каналом кадрах видно, как политик потерял равновесие и споткнулся, но ему удалось удержаться и спуститься.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.