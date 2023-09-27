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Постпред России заявил, что ОБСЕ находится на грани выживания

Постпред России Лукашевич заявил, что ОБСЕ находится на грани выживания

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится на грани выживания. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает ТАСС.

«Скажем откровенно, положение дел в ОБСЕ вызывает серьезное беспокойство. Организация фактически находится на грани выживания», — сказал постпред на расширенном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, заложенная в прошлом году председательством Польши «пагубная практика замораживания целых направлений деятельности уже значительно подорвала возможности реализации подмандатных задач ОБСЕ».

Дипломат также заявил, что действующее председательство Северной Македонии не сделало «сколько-нибудь осязаемых шагов по исправлению подобной ситуации». Как указал Лукашевич, оно отказалось от широких консультаций по сложным вопросам, а в качестве их решений предлагаются варианты, устраивающие в первую очередь западные страны.

В частности, он обратил внимание, что Российская Федерация не согласна с кандидатурой Эстонии на пост председателя ОБСЕ в 2024 году, однако Северная Македония не инициирует консультации насчет этого вопроса.

До этого председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил, что организация переживает глубокий кризис из-за конфликта на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия не рассматривает выход из ОБСЕ.

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