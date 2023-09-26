В США сочли уместным шагом реакцию Канады на нациста в парламенте

Американские власти сочли уместным шагом решение Канады выразить сожаление в связи с появлением в ее парламенте 98-летнего Ярослава Хунки, который воевал в составе 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина». Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, которого цитирует ТАСС.

Он поддержал заявление канадского правительства, что оно не знало о прошлом Хунки и выразило сожаление по поводу данной ситуации.

«И это представляется уместным шагом», — сказал Миллер.

Глава МИД Канады Мелани Жоли во вторник призвала к отставке спикера палаты общин канадского парламента Энтони Рота из-за скандала с приглашением нациста. Произошедшее она сочла абсолютно неприемлемым и позорным для законодательной власти и жителей страны.

Вечером 26 сентября спикер парламента Канады объявил о своей отставке из-за скандала с чествованием нациста. Он признался, что покидает свой пост «с тяжелым сердцем».

Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик призвал спикера Рота уйти в отставку.